TREND. Haal een luiaard in huis

Het dierenrijk inspireert de interieurwereld, zo kon je de voorbije jaren je huis opvrolijken met alpaca’s en flamingo’s… Als print op woonspullen of als hippe accessoires. Nu staat een ander beestje in de kijker: de luiaard.

De luiaard vult zijn dagen met lekker hangen, bladeren eten en verder niets doen. De van oorsprong Zuid-Amerikaanse zoogdieren komen nu terug in allerlei interieuritems en zelfs op kledij… om een beetje zen in je leven te brengen.

Voor de fans van alternatieve kerstversiering: straks kun je de schattige dieren in je kerstboom hangen. Of wat denk je van een verguld hangertje om je kamerplanten een exotische toets mee te geven. Vastberaden om je dagen chill aan te pakken? Begin je dag dan met koffie of thee in een mok met de beestjes op of schrijf alle stress van je af in een luiaard-agenda.

Bekijk hieronder onze inspirerende shopping:

Trui - Topshop - 28,95 euro / Badmat - Urban Outfitters - 39 euro / Mok - Asos - 7,99 euro / set glazen - Bol - 14,95 euro / agenda - Presco - 13,50 euro / planthangertje - axeswardesign.be - 6,50 euro / kerstversiering - Asos - 8,49 euro / kersthanger op snoep - De Bijenkorf - 16,95 euro