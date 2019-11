De drie amfibietunnels die Diepenbeek een tiental jaren geleden in de Zandstraat aanlegde, zijn weggehaald. “Zogenaamd omwille van de veiligheid”, zegt Patrick Hermans (PUUR) die dit vanavond op de gemeenteraad aanklaagt.

In 2008 werden in de Zandstraat drie amfibietunnels aangelegd voor ruim 33.500 euro, waarvan 7.450 euro gesubsidieerd. Tot dan zetten vrijwilligers van Natuurpunt de padden manueel over. “Die tunnels ...