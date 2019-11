Vetvarken op de dool in Looi: eigenaar onbekend omdat oormerk weg is

Tessenderlo / Heusden-Zolder -

In het VZOC zit sinds donderdag een ruim 200 kg zwaar vetvarken te wachten op z’n baas. Het dier was donderdag op de Wetsberg - in de buurt van de Schoterweg - gesignaleerd. Politie en brandweer gingen als eerste ter plaatse en konden het varken tussen twee afspanningen indrijven. Later werd het door mensen van het VZOC opgehaald. “Het oormerk van de zeug was verwijderd. Het lijkt er dus op dat het varken gedumpt is en de eigenaar niet wil dat we hem vinden”, zegt Rudi Oyen. Hoe lang het varken al op de dool was, is onbekend.