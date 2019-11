De verdachte die donderdag in Tubeke werd opgepakt in het onderzoek naar een zaak van doodslag vorige week in Zuid-Spanje, is zaterdag onder aanhoudingsmandaat geplaatst. Dat meldt het parket van Waals-Brabant maandag.

De man, geboren in 1970 en woonachtig in Halle, wordt verdacht van doodslag op een Belgische vrouw in het Zuid-Spaanse Tolox, in de provincie Malaga. De vrouw afkomstig uit Rebecq had zich in het Andalusische ...