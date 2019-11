Gratis varken aan het spit

Koersel

Beringen - Eddy Mombers, de uitbater van het Parochiaal centrum 't Fonteintje in Koersel, nodigde zaterdag 16 november zijn klanten uit om gratis te komen eten van een varken aan ’t spit.

Eddy is gekend voor zijn grillkunsten en zijn varkentjes worden voortaan gebraden op een nieuwe grill met een eikenhouten vuur. "We kiezen een varken van ongeveer 50 kilo dat op de juiste manier wordt bereid. Slowcooking heet dat nu: tien uur lang draait het varken rond wat resulteert in een super mals vlees met een zeer aangename smaak", zegt Eddy trots. De klanten waren vol lof over smaak en het werd zo weer een topavond in het Parochiaal centrum. De band Timeless zorgde voor live muziek met liedjes uit de jaren ’60.