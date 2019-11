Modefotograaf Terry O’Neill op 81-jarige leeftijd overleden

De Britse sterrenfotograaf Terry O’Neill is zaterdag op 81-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van prostaatkanker. Hij werkte onder meer voor Vogue, Paris Match en Rolling Stone en fotografeerde talloze beroemdheden.

Het nieuws van de dood van Terry O’Neill werd bekendgemaakt door zijn agentschap Iconic Images. “Hij was een van de meest iconische fotografen van de afgelopen zestig jaar. Zijn legendarische foto’s zullen niet alleen voor altijd in ons geheugen gegrift staan, maar ook in onze geest en ons hart”, klinkt het.

O’Neill kende zijn hoogdagen vooral in de jaren zestig en zeventig en fotografeerde in die tijd beroemdheden als Faye Dunaway - met wie hij later ook trouwde - , Queen Elizabeth, Audrey Hepburn, Elizabeth Taylor, Brigitte Bardot, David Bowie en The Rolling Stones, maar ook heel wat populaire modellen uit die tijd zoals Twiggy.

De laatste jaren fotografeerde hij veel minder, naar eigen zeggen om dat hij de sterren van vandaag maar niets vond. “Nu zijn ze omringd door managers en pr-medewerkers, bij wie je moet smeken om dertig seconden. En vervolgens worden foto’s afgekeurd omdat er een haartje niet goed zit”, zei hij daarover.

Amper een maand geleden ontving O’Neill nog de Commander of Most Excellent Order of the British Empire voor zijn bijdrage aan de fotografie uit handen van prins William. Hij was toen al slecht ter been en zat in een rolstoel.

Enkele van zijn bekendste foto's: