Auto crasht in struiken langs de weg

Sint-Truiden / Tongeren -

Een 39-jarige bestuurder uit Tongeren is zondag even over middernacht met zijn auto op de N3 te Engelmanshoven gecrasht. De bestuurder, die richting Luik reed, veranderde plots van rijbaan en stak de weg naar links over om daar ruim 85 meter ver met zijn Renault door de struiken en bermbegroeiing te gaan.