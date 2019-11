Anuna De Wever geraakt niet op tijd in Madrid voor klimaattop

De Belgische activisten van Youth for Climate, Anuna De Wever, haar oudere zus Josefien Hoerée en Adélaïde Charlier, geraken niet tijdig in Madrid. In de Spaanse hoofdstad gaat begin december de 25ste VN-klimaatconferentie van start. Het drietal bevindt zich momenteel in het Amazonewoud, laten ze maandagochtend weten.