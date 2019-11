Minstens vijf baby’s met de Belgische nationaliteit zijn volgens Child Focus overleden in twee vluchtelingenkampen in Syrië en Irak sinds IS-strijders eind maart verdreven werden uit Baghouz. Dat schrijft De Morgen maandag.

Baghouz is een dorp in Oost-Syrië dat als het laatste bolwerk van de terreurgroep gold. Met de val van Baghouz kwam een einde aan het kalifaat van IS, al is de groepering daarmee nog niet volledig overwonnen ...