Maxime Dewulf (26, Lummen) is ziedend. De pakjesbezorger van PostNL bezorgde haar een fotoalbum, maar had eveneens een televisie van bol.com moeten leveren. Dat deed hij ook, volgens de afgetekende leveringsbon. Die bon werd door Maxime afgetekend. De bon van het fotoalbum, tekende hij evenwel zelf. De tv is zoek.