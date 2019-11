Doe jij het beter dan de Limburgse scholieren in onze wekelijkse scholenquiz? Test het hier

Terug van weggeweest, maar hier is opnieuw de wekelijkse scholenquiz. Wat weet jij nog over de actualiteit van vorige week? Speel mee en ontdek of jij slimmer bent dan onze Limburgse scholieren.

Wat betekent het woord "baldadig"?

Wie is de persoon rechts op deze afbeelding?

Welk land voert een avondklok in om jongeren te beschermen tegen gameverslaving?

Ter ere van hun hoeveelste verjaardag brengt het Belgische popduo Clouseau hun nieuwe album Tweesprong uit?

De klimaatjongeren die met een zeilschip op weg zijn naar Zuid-Amerika, hopen dat enkele leden van de groep de klimaattop in Madrid nog kunnen bijwonen. Welke bekende Vlaamse klimaatactiviste is ook van de partij?

Waarover gaat deze cartoon?

Wat gebeurde er 30 jaar geleden op 9 november in Berlijn?

Welke internetdienst schakelde sinds kort in Hasselt over op herbruikbare verpakkingen bij leveringen?

Wat wil de Turkse regering met de IS-gevangenen doen?

Welke Nederlandse winkelketen heeft sinds kort een filiaal in Pelt?

Wat is de grote droom van het negenjarige genie Laurent die binnen enkele weken zijn eerste bachelordiploma op zak heeft?

Wat voor bedrijf is de Tongerse marktleider Farmaline?

De Belgian Tornado's, ons estafetteteam, waagde zich als training aan een expeditie op de Mount Everest. In welk land is deze berg gelegen?

Het restaurant Balls & Glory maakt eetbare kerstballen voor de feestdagen, welk klassiek dessert verwerken ze hierin?

Kim Clijsters moest haar comeback uitstellen wegens een blessure. Tijdens welke sport heeft zij deze opgelopen?