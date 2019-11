Beringen -

Vanavond kunt u de gemeenteraad van Beringen live volgen op hbvl.be. De raadsleden hebben het onder meer over de goedkeuring van de agenda van de algemene vergadering van Fluvius en Cipal. Het debat zal ook gaan over het meerjarenplan en de budgetten van de verschillende Beringse kerkfabrieken. Opmerkelijk is het voorstel van oppositiepartij Groen over de vraag om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om in Beringen een natuurbegraafplaats in te richten.