Goedele Liekens gaat dan toch geen pornofilm maken, zoals ze afgelopen weekend op Instagram had aangekondigd. Haar uitspraak past binnen een campagne van Child Focus tegen de verspreiding van kinderporno.

Liekens wilde met haar film naar eigen zeggen “het grootste misverstand ter wereld over porno” de wereld uithelpen. Dat misverstand is dat kinderporno géén porno is. “Het zijn beelden van kindermisbruik ...