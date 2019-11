Pakjesbezorger in opleiding laat zich al meteen opmerken door erg nonchalant gedrag tijdens levering Video: ViralHog via KameraOne

Fotograaf Greg Riegler uit Florida was erg ontgoocheld toen hij donderdag de beelden van zijn deurbelcamera bekeek. Een pakjesbezorger van FedEx had donderdag geen zin om helemaal tot bij de voordeur te stappen, waarna hij besloot om de bestelling richting de voordeur te gooien. Verre van een goed idee, want de inhoud was erg kostbaar: een nieuwe cameralens ter waarde van 1.500 dollar.

Niet veel later moest de bezorger bovendien terugkeren naar de woning, toen hij besefte dat hij een handtekening nodig had van Riegler. “Ik sta in contact met FedEx en het lokale distributiecentrum”, vertelde de fotograaf via sociale media. “Het zou gaan om iemand die in opleiding is. Wel erg bizar dat hij zich nu al zo weinig aantrekt van zijn job.”

Een dag later werd zijn pakje wel op een correcte manier geleverd. “Ik heb meteen na ontvangen de doos geopend en de lens gecontroleerd. Alles oogde in orde!” Of de nonchalante pakjesbezorger zich aan een sanctie mag verwachten, is onduidelijk.