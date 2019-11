Glen De Boeck ontslagen bij Lokeren

Exit Glen De Boeck bij Lokeren. De trainer stond al weken onder druk bij de Waaslanders door de magere resultaten, de 0-1-nederlaag tegen Lommel van zaterdag was de druppel. De Boeck was pas sinds januari aan de slag op Daknam.

De Boeck volgde in januari van dit jaar Trond Sollied op. De voormalige verdediger kon Lokeren niet meer behoeden voor degradatie, maar liet desondanks een goede indruk achter en de Waaslanders wilden graag met hem verder.

Lokeren startte het seizoen in 1B met ambitie, maar de resultaten bleven al van meet af aan achterwege en de Waaslanders werden pas zesde in de eerste periode. Tot grote onvrede van de supporters, die zaterdag om het ontslag van de geplaagde coach schreeuwden. “Ik voel mij totaal niet aangesproken”, reageerde de coach daar na de nederlaag tegen Lommel zelf op, terwijl voorzitter De Vries lieten weten “vanavond geen trainer te zullen ontslaan”. Een dag later is het dan toch zover.

“De voorzitter en de directie van Sporting Lokeren hebben vandaag, zondag 17 november, een einde gesteld aan de samenwerking met Glen De Boeck en zijn technische stafleden Lorenzo Staelens en Freddy Heirman. Na het wisselvallige parcours tot hiertoe werd gekeken of er nog een basis tot samenwerking én voldoende vertrouwen in alle geledingen van de club aanwezig was om verder te gaan maar dat bleek niet het geval”, laat de club weten in een persmededeling. “De directie wil Glen De Boeck en zijn assistenten danken voor hun inzet, toewijding en het harde werk van de voorbije maanden en wenst hen oprecht alle succes toe in hun verdere carrière.”

In een reactie aan onze redactie liet voorzitter De Vries wel weten dat assistenten Heirman en Staelens mogelijk worden opgevist in de nieuwe technische staf, afhankelijk van wie de nieuwe hoofdtrainer wordt.

Eerder was De Boeck aan de slag bij onder meer Kortrijk, Moeskroen en Waasland-Beveren.