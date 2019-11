Belgian Cats vegen de vloer aan met zwak Finland en starten EK-kwalificatie met perfect rapport

De Belgian Cats hebben ook hun tweede wedstrijd in de EK-kwalificatie gewonnen. De Belgische basketbalsters lieten geen spaander heel van Finland, vooraf al aangekondigd als het zwakke broertje in de groep. Aan de rust leidden de Cats al met 30-42, na de pauze schakelden Meesseman en co zowaar nog een versnelling hoger. België won uiteindelijk met 58-85.