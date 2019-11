De politie heeft in Nederland nog eens drie mensen opgepakt in verband met de vermissing van de Belgische loodgieter Johan van der Heyden. Het gaat om een 30-jarige man en twee minderjarige jongens.

De man, zonder vaste verblijfplaats, werd in de nacht van zaterdag op zondag aangehouden in een huis in Hoogerheide, net over de Nederlandse grens nabij Essen. De jongens werden vrijdag al opgepakt, de ...