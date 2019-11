Mathieu van der Poel laat DVV Trofee definitief schieten: “WK wordt mijn laatste cross”

Mathieu van der Poel was ook in de Flandriencross van Hamme de beste van het pak. De wereldkampioen had lang een taaie klant aan Laurens Sweeck, maar had aan de meet toch 40 seconden bonus. Eli Iserbyt, leider in de DVV Trofee, moest 1’10” toegeven op Van der Poel en zag zijn bonus in het klassement slinken. Maar Van der Poel kondigde achteraf aan de DVV Trofee te laten schieten.

Iserbyt stond aan de start met een bonus van 5 minuten in het klassement. Maar de revelatie van het seizoensbegin kende een mindere dag en verloor veel tijd. Van der Poel leek zo meteen een grote bedreiging te worden in het klassement, ondanks het feit dat hij met de Koppenbergcross de openingsmanche aan zich had laten voorbijgaan. Maar na de cross verklapte Van der Poel dat hij niet zal starten in de slotmanche in Lille, op 8 november. “Het WK is normaal mijn laatste cross, dus dan zal ik tien minuten nodig hebben. Ik ben niet van plan om voor dit klassement te strijden”, zei de wereldkampioen voor de camera’s . “Ik reed vandaag vooral tegen mijzelf om ook beter te worden.”