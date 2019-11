Bart Swings eindigt buiten top tien op 1.500m in Minsk

Bart Swings is zondag in de Wit-Russische hoofdstad Minsk veertiende geworden op de 1.500 meter in de eerste wereldbekermanche van het schaatsseizoen.

Swings, die zaterdag vierde werd in de massastart, klokte na een technisch mindere rit af in 1:48.09. Dat was minder dan twee seconden langzamer dan de Nederlandse winnaar Kjeld Nuis (1:46.22). In de B-groep werd Mathias Vosté tiende in 1:50.12. De zege ging naar de Nederlander Koen Verweij (1:47.71).

Op de sprintafstanden eindigden Stien Vanhoutte (1.000 meter) en Vosté (500 meter) als respectievelijk 20e en 23e. Het ijs in de Minsk Arena was net als de voorgaande dagen te zacht om qua tijden grenzen te verleggen. Vanhoutte liet de klok stilstaan op 1:20.52 en Vosté noteerde 36.19. De winnaars van deze onderdelen in de B-groep waren de Japanse Arisa Go (1:17.45) en de Canadees Laurent Dubreuil (35.37).

Anke Vos, net hersteld van een heupblessure, kon niet voor een verrassing zorgen door in haar allereerste wereldbekerwedstrijd de finale op de massastart te bereiken. Daarvoor had ze zich in de halve eindstrijd bij de beste acht moeten scharen. Vos finishte als elfde. Ze kwam wel als achtste over de streep. Maar ze had onderweg geen punten verzameld, waardoor ze uit de finaleboot viel. Vanhoutte werd in de andere halve finale veertiende.

Heel wat schaatsers waren niet in optimale conditie. Daarvoor werd het niet al te gevarieerde eten in het hotel als schuldige aangewezen. “Daardoor had een groot deel van het team, ook ik, last van buikloop. Dat helpt niet”, meldde Vosté.