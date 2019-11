GETEST. De gezonde recepten van blogster Karola’s Kitchen

In haar nieuwe boek Elke dag gewoon gezond doet blogster Karolien Olaerts aka Karola’s Kitchen haar uiterste best om ons te overtuigen dat gezond eten ook leuk kan zijn. Zonder lijstjes met “dit mag niet”, “dit mag, maar niet met dat” of “je moet dit”. “Gewoon gezond eten, zonder stress en extremen, en luisteren naar je eigen buikgevoel: dát is de sleutel”, zo vat Olaerts, zelf voedingswetenschapper, het samen.