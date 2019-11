Nederland mist aanvoerder Van Dijk tegen Estland

Foto: Action Images via Reuters

Virgil van Dijk mist dinsdag de laatste groepswedstrijd van het Nederlands elftal tegen Estland. De aanvoerder laat het duel wegens persoonlijke omstandigheden aan zich voorbij gaan, meldt de Nederlandse voetbalbond KNVB zondag.

Van Dijk kwalificeerde zich zaterdagavond met Oranje voor het EK door gelijk te spelen tegen Noord-Ierland (0-0). Het Nederlands elftal kan nog als eerste in de groep eindigen maar dan mag Duitsland niet winnen van Noord-Ierland. De 28-jarige Van Dijk heeft het trainingskamp van Oranje verlaten. De wedstrijd tussen Nederland en Estland in de Johan Cruijff ArenA is bijna uitverkocht.