Deal bijna afgerond: Duitser Hannes Wolf maandag nieuwe trainer van KRC Genk

Is Limburg maandag opnieuw een (Duitse) Wolf rijker? Het ziet ernaar uit, want de Limburgse club wil dan de onderhandelingen met de 38-jarige Duitse trainer Hannes Wolf afronden. Nadat de pistes Hasi en Brys – beiden nog onder contract bij Al-Raed en STVV - praktisch onhaalbaar bleken, geraakten de gesprekken met de Duitser dit weekend in een stroomversnelling.