ANALYSE. Cirque Diabolique, gaat dat zien!

Zaterdagnacht werd er op de hagelwitte persbus, die van de Zenit Arena richting Hotel Indigo in hartje Sint-Petersburg bolde, druk gediscussieerd over de tegenstanders van de Rode Duivels op het EK: “Rusland zeker. Denemarken. Finland of Slovakije. Maar spelen de prestaties van Nederland en Duitsland ook nog een rol? En hoe zit dat nu precies met Oekraïne?”