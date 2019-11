Zo kon niemand ontkomen aan de politieacties vannacht

Halen / Hasselt / Diepenbeek -

De politie LRH en de Wegpolitie hebben zaterdagavond en -nacht de handen in elkaar geslagen tijdens een gezamenlijke controleactie. “Door de nabijheid versterkten we elkaar, bij incidenten konden we bijspringen”, zegt commissaris Gerry Peeters. Van de 1.908 gecontroleerde bestuurders hadden er 14 te diep in het glaasje gekeken.