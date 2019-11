Prins Andrew ontkent seks met slachtoffer van Epstein: “Ik was in een Pizza Express”

“Ik herinner me niet dat ik deze dame ooit ontmoet heb.” De Britse prins Andrew ontkent in een interview met BBC in alle toonaarden dat hij seks heeft gehad met een 17-jarig meisje in het huis van pedo-miljardair Jeffrey Epstein. Het bevreemde interview lokt vernietigende reacties uit bij de Britse pers en bij de kijkers.