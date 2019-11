Britse politica in verlegenheid gebracht door Belgisch reclamefilmpje

Ze is nog maar een paar dagen lid van de Liberaal-Democraten, maar toch is de Britse Claire Malcomson nu al in opspraak gekomen. Niet omwille van een politiek statement, maar omdat aan het licht gekomen is dat ze de hoofdrol vertolkt in een pikante reclamespot. Een spot van Belgische makelij.

Eerder deze week kondigde Tim Walker verrassend zijn exit aan bij de Liberaal-Democraten. De Britse partij moest op zoek naar een vervanger voor Walker in Canterbury en vond Claire Malcomson.

Een paar dagen later staat Malcomson opnieuw in het middelpunt van de belangstelling. De Britse gespecialiseerde pers smult ervan dat de vrouw, een actrice en zangeres, eerder te zien was in een 30 seconden durend reclamefilmpje van een Belgisch casino. Daarin verschijnt ze eerst op restaurant, met een fictieve partner. Een flirtende dienster geeft haar telefoonnummer aan die partner, maar Malcomson gooit het meteen weg. In de volgende scène zien we Malcomson en haar partner opnieuw, maar dan in hun slaapkamer. Malcomson draagt intussen een latex pakje, netkousen en slaat met haar zweepje. Dan komt het logo van het casino in beeld.

De reclamespot dateert al van 2014 en Malcomson zelf vindt de hele heisa om niets. “Er is niets pikants aan”, reageerde de Britse al. “Ik ben volledig aangekleed. Als je in een liberale maatschappij zoiets al niet meer kan doen… Het is bedoeld als grapje.”