Zeldzaam natuurfenomeen: enorme ijsschijf leidt tot betoverende beelden op rivier Video: ViralHog via KameraOne

Een man in de Amerikaanse staat Maine kon donderdag zijn ogen nauwelijks geloven. Tijdens een rit merkte hij op Mattawamkeag River een enorme ijsschijf op die in wijzerzin draaide. Een zeldzaam fenomeen die hij al snel vastlegde op camera.

Het bijzondere beeld kan ontstaan door temperatuurverschillen in het water. Van zodra de schijf begint te draaien, glijdt die tegen het omringende ijs, waardoor er uiteindelijk een perfecte cirkel ontstaat. Vooral in het Noordpoolgebied, Scandinavië en Canada worden ijsschijven weleens opgemerkt. Het exemplaar dat de man donderdag zag, had een diameter van ongeveer 24 meter.