Spanning troef in Zesdaagse van Gent: vier duo’s in één ronde, Ghys en De Ketele op één puntje van leiders

Jasper de Buyst en Tosh Van der Sande trekken als leiders naar de slotdag van de 79e Zesdaagse van Gent. Ze namen de leiding over van het duo Ghys/De Ketele. Maar de zege ligt niet voor het grijpen. vier duo’s staan in dezelfde ronde. De rest van het deelnemersveld is uitgeteld voor de eindwinst.