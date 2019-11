Nederland, Duitsland en vicewereldkampioen Kroatië mogen naar EK

Nederland en Duitsland hebben zich in groep C allebei gekwalificeerd voor het EK. De Duitsers wonnen in eigen huis makkelijk van Wit-Rusland (4-0), voor Nederland was een brilscore bij Noord-Ierland voldoende voor de kwalificatie. Ook vicewereldkampioen Kroatië is zeker van haar EK-ticket. In de groep van de Rode Duivels zorgde San Marino voor een bijzonder moment door voor het eerst in meer dan twee jaar te scoren.