Greenyard Maaseik heeft geen steken laten vallen in aanloop naar de eerste bekerclash met Roeselare van aanstaande woensdag. De Limburgse landskampioen ging met 1-3 winnen op het veld van Gent en blijft zo naast Aalst en Roeselare aan de leiding in de reguliere competitie.

Maaseik had het nochtans niet onder de markt met Gent. Michiel Ahyi, twee seizoenen geleden nog in Maaseikse loondienst, toonde in aanval andermaal zijn capaciteiten. Bij 21-19 riep Joel Banks zijn troepen ...