Amerikaanse sprintlegende Harrison Dillard op 96-jarige leeftijd overleden

De Amerikaanse sprintlegende Harrison Dillard is vrijdag op 96-jarige leeftijd overleden. Dat deelde het Amerikaans Olympisch Comité zaterdag mee. Dillard pakte goud op de 100 meter op de Spelen van 1948 en ook op de 110 meter horden op de Spelen van 1952. Hij was de ouderdomsdeken van de Amerikaanse olympische kampioenen.

Dillard, die in Cleveland overleed aan de gevolgen van maagkanker, was een grootheid in de sprint in de jaren 40. Zijn grootste moment beleefde hij op de Spelen van 1948 in Londen, waar hij zijn landgenoot Barney Ewell net achter zich kon houden. De allereerste fotofinish uit de geschiedenis duidde de winnaar aan.

Vier jaar later werd Dillard met goud op de 110 meter horden in Helsinki de eerste mannelijke atleet die olympisch goud pakte in beide categorieën. Tot op vandaag is daar nog niemand anders in geslaagd. In totaal was Dillard goed voor vier olympische titels, met ook nog zeges met het Amerikaanse team op de 4x100m in 1948 en 1952.

“De erfenis die Harrison Dillard met zijn gouden medailles op de 100 meter en de 110 meter horden achterlaat is het bewijs van een buitengewone prestatie”, klinkt het bij het Amerikaanse Olympisch Comité. “Onze sport is een grote persoonlijkheid verloren en we wensen zijn familie en vrienden veel sterkte toe”.

Dillard werd geboren op 8 juli 1923 in Cleveland (Ohio) en was een soldaat tijdens de Tweede Wereldoorlog. Op Europese bodem streed hij met de volledig zwarte 92e divisie van de Amerikaanse infanterie (Buffalo Soldiers). Na zijn sportcarrière werkte Dillard als scout voor de baseballploeg Cleveland Indians.