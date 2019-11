Na de vlotte 1-4 op bezoek bij Rusland was het uiteraard feest bij de Rode Duivels, die nu ook zeker zijn van groepswinst. En dat feest willen ze ook dinsdag in eigen land hebben tijdens de slotmatch tegen Cyprus, als we kapitein Eden Hazard mogen geloven. Ook bondscoach Roberto Martinez was blij, al treurde de Spanjaard een beetje over de afwezigheid van een Belgisch EK-stadion. “We moeten deze fantastische generatie vieren.”