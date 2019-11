Zwarte Duivels verliezen voorbereidingswedstrijd tegen Hongkong

Het Belgische rugby-elftal heeft zaterdag met 17-36 verloren van Hongkong in het Nelson Mandela stadion in Brussel. De Zwarte Duivels stomen zich klaar voor het Rugby Europe Championship, het Six Nations B-toernooi.

België, 27e op de wereldrangklijst, ging met een 0-29 achterstand de rust in en slaagde er in de tweede periode nog in om de eer te redden. Het was niet vanzelfsprekend voor de Belgen, die in tegenstelling tot Hongkong (24e), geen enkele professionele speler hebben. De jongeren Bruno Vliegen en Cédric Wieme maakten hun debuut.

De Six Nations B staan in februari en maart volgend jaar op de planning. België treft er Portugal, Rusland, Georgië, Spanje en Roemenië. Op het Rugby Europe Championship 2019 eindigden de Belgen als vijfde.