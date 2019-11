Duitse Sarah Köhler zwemt wereldrecord 1.500 meter kortebaan

De Duitse zwemster Sarah Köhler heeft bij kortebaanwedstrijden in Berlijn een wereldrecord op de 1.500 meter vrije slag neergezet. De 25-jarige Köhler legde de zestig baantjes af in 15:18.01 en dook daarmee onder het wereldrecord dat sinds 12 december 2014 met 15:19.71 op naam stond van Mireia Belmonte uit Spanje.

“Ik had nooit gedacht dat ik de letters ‘WR’ achter mijn naam zou zien staan”, zei Köhler. “Hiermee gaat een droom in vervulling. Natuurlijk is de langebaan het belangrijkste, maar dit is mijn eerste wereldrecord en dat is waanzinnig.”

Op de WK langebaan van dit jaar in Gwangju pakte Köhler zilver op de 1.500 meter, achter de Italiaanse Simona Quadarella. In het open water veroverde de Duitse met de gemengde ploeg de wereldtitel in de landenwedstrijd over 5 kilometer.