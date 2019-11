Sikhsgemeenschap verzamelt op Brustem voor viering 550 jaar Sikhisme

Tot zondag 17 november is Hangar 66 op de ex-militaire basis in Brustem het decor van een driedaagse samenkomst waarop de 550ste verjaardag van het sikhisme gevierd wordt. Dat is een belangrijk feest voor Sint-Truiden, waar het merendeel woont van de ruim 4.000 leden van de Belgische gemeenschap van deze geloofsstrekking.

De sikhs zijn vanuit de Punjab in India over de hele wereld gemigreerd, onder meer om mee te vechten aan Britse zijde in de twee wereldoorlogen of later om de vraag naar arbeidskrachten in het Westen ...