Rode Duivels freewheelen naar groepswinst en perfect rapport met 1-4-zege in Rusland

De Rode Duivels blijven op kruissnelheid richting het EK van volgende zomer denderen. In Sint-Petersburg namen ze ruim afstand van Rusland: 1-4. De broertjes Hazard - Eden (2x) en Thorgan (1x) - legden de match voor rust al in een beslissende plooi. Na de pauze ging de voet van het gaspedaal. Romelu Lukaku maakte er met zijn 52ste interlandgoal nog 0-4 van, terwijl Thibaut Courtois een clean sheet door de neus geboord zag door Dzhikiya. Het resultaat is een ongenaakbare 27 op 27 en groepswinst. Niemand die er nog aan twijfelt dat de Rode Duivels dinsdag tegen Cyprus hun perfecte rapport in deze kwalificatiecampagne vervolmaken.