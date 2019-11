Bashir Abdi pakt eerste Gouden Spike: “Dubbel gevoel bij de Spelen”

“Wat een eer.” En of hij blij is, Bashir Abdi, bij de overhandiging van zijn eerste Gouden Spike ooit. Zijn hoofddoel volgend seizoen wordt de olympische marathon van de Olympische Spelen 2020. “Maar ik vind het jammer dat ik de olympisch beleving zal missen.” En wel omdat de olympische marathon niet in Tokio maar wel 800 kilometer verderop plaatsvindt.