Vincent Kompany over Anderlecht in Britse pers: “Je kan ons vergelijken met Manchester United of AC Milan”

Vincent Kompany was vorige week even terug in Engeland, en dus blijven er verhalen over de speler-coach van Anderlecht verschijnen in de Britse pers. Zaterdag was het The Guardian dat uitpakte met een uitgebreid interview. En daarin praatte de 33-jarige Kompany uitvoerig over zijn rol en plan met paars-wit. “Het zou een misdaad zijn om mijn kennis niet te delen met de Belgische competitie.”