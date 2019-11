Bart Swings net buiten het podium in massastart op WB schaatsen in Minsk

Bart Swings heeft tijdens de wereldbekerwedstrijden in Minsk het podium op de massastart net gemist. Swings werd zaterdag in de Wit-Russische hoofdstad vierde.

Toen de Nederlander Jorrit Bergsma demarreerde, maakte Swings niet al te veel aanstalten om zijn ploeggenoot in het marathonmétier terug te halen. Daardoor kon de olympische kampioen op de tien kilometer betrekkelijk onbedreigd winnen. De Zuid-Koreanen Jaewon Chung (tweede) en Cheonho Um (derde) voorkwamen dat Swings in de prijzen viel. Anderhalf jaar geleden veroverde Swings olympisch zilver op dit onderdeel. Een lange aanval van de Nieuw-Zeelander Peter Michael ging aan de ontsnapping van Bergsma vooraf.

Tim Sibiet had de finale van de minimarathon, waarvoor zestien schaatsers zich plaatsten, niet bereikt. Sibiet eindigde als twaalfde in de halve eindstrijd, Swings won zijn halve finale.

Mathias Vosté, die voorheen vroeg in de ochtend in de B-groep moest schaatsen, mocht zich op grond van zijn goede resultaten in de A-groep melden. De Bruggeling handhaafde zich keurig bij de eliterijders. Hij verloor weliswaar zijn rit tegen de Nederlander Dai Dai Ntab, maar klasseerde zich met 1:10.35 als twaalfde op de 1.000 meter. De Nederlander Thomas Krol won in 1:09.00 voor de Chinees Zongyan Ning (1:09.22) en Kjeld Nuis, de wereldrecordhouder uit Nederland (1:09.27).

Stien Vanhoutte debuteerde in de B-groep op de 500 meter met de twintigste plaats in een veld van 23 deelneemsters. De 23-jarige Vanhoutte klokte 40.20 seconden. Dat was 37 honderdsten boven het Belgische record, dat ze vorige maand in Inzell had gevestigd. Door een afzegging schaatste de rijdster uit Gistel niet zoals voorzien tegen de Zuid-Koreaanse Heun Shin Seung, maar tegen Jevgenia Vorobjova uit Wit-Rusland. De overwinning ging naar de Japanse Arisa Go in 38.21.