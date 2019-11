Inter bevestigt dreigbrief, “maar die was niet persoonlijk gericht aan trainer Conte”

Inter Milaan heeft zaterdag gereageerd op berichten in de Italiaanse media dat trainer Antonio Conte een dreigbrief ontvangen zou hebben. Inter bevestigt dat de club een dreigbrief in de bus heeft gekregen, maar meldt dat die niet persoonlijk gericht was aan Conte.

Italiaanse media schreven dat Conte enkele dagen geleden een persoonlijke dreigbrief ontvangen zou hebben. In sommige berichten was er zelfs sprake dat er in de enveloppe ook een kogel stak. “Naar aanleiding van wat er verschenen is in de pers wil Inter benadrukken dat Conte geen dreigbrieven heeft ontvangen”, laat de Italiaanse grootmacht weten. “Hij heeft dan ook geen klacht ingediend. Het is de club die de dreigbrief kreeg. Zoals de gewoonte is bij dit soort incidenten is de brief overgemaakt aan de autoriteiten.”

Volgens de mediaberichten zou Conte onder politiebescherming staan. Een woordvoerder van Inter liet echter verstaan niet van dat scenario uit te gaan. Elisabetta Muscarello, de vrouw van Conte, schreef ook op de sociale media dat “het verhaal van de kogel een hoax is”.

De 50-jarige Conte staat sinds deze zomer aan het hoofd van Inter. Het team van Romelu Lukaku staat in de Serie A na twaalf speeldagen tweede, op een punt van Juventus.