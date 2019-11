Amper drie dagen het overlijden van zijn grootvader Poulidor heeft Mathieu van der Poel de Wereldbeker veldrijden in Tabor op zijn naam geschreven. De Nederlandse wereldkampioen moest daarvoor wel erg diep gaan want Eli Iserbyt en Lars van der Haar gingen tot in de laatste hectometers mee met Van der Poel. Uiteindelijk klopte Van der Poel zijn grootste concurrent Iserbyt in een sprintje met twee. Looienaar Quintenaar Hermans werd 7de.