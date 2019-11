Club Brugge-spits Diagne: “Sinds mijn geboorte krijg ik al kritiek”

Amper een week na het beruchte penaltydebacle tegen PSG kreeg Mbaye Diagne opnieuw minuten gekregen bij Club Brugge. De verguisde aanvaller startte in een oefenpartij tegen Charleroi, maar volgens ingewijden is hij daarom nog niet in ere hersteld. De Senegalese aanvaller reageerde op Instagram in het Italiaans op zijn woelige week.