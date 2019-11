Annemarie Worst pakt de zege in Tabor na mooi Nederlands duel

Annemarie Worst (777) heeft zaterdag in het Tsjechische Tabor de vierde Wereldbekercross van het seizoen bij de vrouwen elite gewonnen. De 23-jarige Nederlandse was sterker dan haar landgenote Ceylin del Carmen Alvarado. Het podium kleurde met Yara Kastelijn, op een derde plaats, helemaal Nederlands.

Wereldkampioene Sanne Cant werd zesde. Leidster in de Wereldbekerstand, Katerina Nash, finishte als achttiende. De Tsjechische blijft echter op de eerste plaats in het klassement met 231 punten achter haar naam. De Canadese Maghalie Rochette volgt daarin als tweede op 21 punten. Ellen Van Loy staat op plaats tien met 141 punten. Annemarie Worst was eerder dit jaar ook al de sterkste in Kruibeke, Bern en Beringen.

Inge Van der Heijden schoot in Tabor het best uit de startblokken. De Nederlandse trok het pak op een lint en kreeg meteen de Canadese Maghalie Rochette en haar landgenotes Annemarie Worst en Ceylin del Carmen Alvarado in haar wiel. Laatstgenoemde zette zich nog voor halfweg de eerste ronde resoluut op kop en ging meteen versnellen. Zij sloeg een kloof en kon met een voorsprong van dertien seconden op het tweetal Annemarie Worst en de Britse Anna Kay beginnen aan de tweede ronde. Kersvers Europees kampioene Yara Kastelijn en haar landgenote Inge van der Heyden volgden op plaatsen vier en vijf. Cant maakte deel uit van een groepje met twaalf rensters op 35 seconden.

Alvarado bleef fiks doorgeven, maar zag een ontketende Annemarie Worst fel naderen. Kastelijn moest bij het aansnijden van de derde ronde elf seconden goed maken op Alvarado. Wereldkampioene Sanne Cant reed op een negende plaats op 43 seconden. Worst vervoegde Alvarado en meteen begon het Nederlandse duo aan de verdere uitbouw van de voorsprong. Yara Kastelijn bleef echter jacht maken op de leiders en trok de slotronde in op veertien seconden. Lucinda Brand probeerde haar vierde plaats te consolideren terwijl Sanne Cant knokte voor een zesde stek. Voorin ging het er in de laatste ronde zeer heftig aan toe. Annemarie Worst versnelde in een afdaling en pakte enkele meters op Ceylin del Carmen Alvarado. Die voorsprong zou ze niet meer afstaan.

“Wou sprint vermijden”

“De strijd met Ceylin del Carmen Alvarado verliep heel spannend. We waren zeker aan elkaar gewaagd. Zij was al vrij vlug in de wedstrijd als eerste gaan aanvallen. Ik moest de kloof naar haar dichtrijden. Toen ik bij haar kwam, bleven we knokken voor onze voorsprong. De cross werd verreden over een zwaar parcours. Ik wou een sprint met twee zeker vermijden, dus ging ik aanvallen in de afzink. Het lukte me om een kloofje te slaan en die voorsprong hield ik vast tot het einde”, aldus Annemarie Worst.

De Nederlandse pakte in haar twee deelnames aan de Wereldbeker evenveel overwinningen. “In tegenstelling tot die andere twee klassementen, de Superprestige en de DVV Verzekeringen Trofee, loopt het wel lekker in de Wereldbekerstand. Ik pakte vandaag mijn tweede zege en mik volgende week in Koksijde op drie.”

Mein wint bij beloften

Eerder op de dag was bij de mannen beloften de Brit Thomas Mein de sterkste van het pak. Hij haalde het afgescheiden van de Zwitser Kevin Kuhn. De Belg Gerben Kuypers moest na een sprint met twee de laatste podiumplaats laten aan de Fransman Antoine Benoist. Jarno Bellens eigende zich de zesde plaats toe. Kevin Kuhn blijft leider in de stand van de Wereldbeker met 110 punten. Beste Belg in dat regelmatigheidscriterium is Gerben Kuypers op een zesde plaats, op 40 punten van de leider.