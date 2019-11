Roel en Anne-Lore wonen in een chocoladefabriek

Het gebeurt niet zo vaak in Limburg dat industrieel erfgoed omgebouwd wordt tot een woonproject. De Chocoladefabriek in Nerem is een knap voorbeeld van hoe het kan. Roel en Anne-Lore vielen voor de charmes van het voormalig fabriekspand, de nabijheid van natuurgebied De Kevie en het echte gemeenschapsleven in het gebouw.