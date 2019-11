De Britse prins Andrew heeft voor het eerst gereageerd op het schandaal met Jeffrey Epstein. In een tv-interview zei hij dat hij “de koningin en de koninklijke familie heeft teleurgesteld” door zich in te laten met de pedofiele miljardair.

Het was het allereerste tv-interview dat Andrew gaf over het hele schandaal. Sinds de affaire Epstein - die in de VS dit jaar zelfmoord pleegde toen hij opnieuw in de cel zat voor kindermisbruik - losbarstte ...