Olivia Bynens uit Zonhoven vrijdag het lintje doorgeknipt en de N72 weer opengesteld. Die gewestweg was berucht vanwege zijn ‘zwart punt’ waar in het verleden veel ongevallen gebeurden.

Na de voorbereidende werken werd de straat over een strook van ongeveer 500 meter opengebroken en heraangelegd. De werkzaamheden zijn klaar en de straat is, zoals gepland, weer in beide richtingen open ...