Robbe Ghys en Kenny De Ketele hebben na de vierde nacht de leiding in handen in de Zesdaagse van Gent. De Lummenaar en zijn kompaan tellen 197 punten, dat zijn er 13 meer dan Jasper De Buyst en Tosh Van der Sande. Iljo Keisse en de Brit Mark Cavendish zijn met 172 punten derde.

Voor het duo De Buyst-Van der Sande begon de vrijdagavond het best, want De Buyst nam de eerste puntenkoers van de avond voor zijn rekening. De tweede was een prooi voor de Deen Oliver Wulff Frederiksen ...