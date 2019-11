Dit weekend zoekt het bekende energiedrankmerk uit wie de beste mobiele gamer van ons land is tijdens de Belgische voorronde van de Red Bull M.E.O., het grootste mobiele gaming event ter wereld. De beste Belgische spelers van de games Clash Royale en Heartstone kunnen zo een plek veroveren voor de wereldfinale in Madrid. Een van de kanshebbers is de vrouwelijke e-sporter Cassie K. (32) uit Neerpelt.