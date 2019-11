Door onze verslaggever in Sint-Petersburg

De Rode Duivels hebben een haat-liefdeverhouding met Sint-Petersburg. Hier verloren ze 495 dagen geleden – op 10 juli 2018 – de halve finale van het WK tegen Frankrijk met 1-0. Om dan drie dagen later in datzelfde stadion euforisch brons te pakken tegen Engeland. “Als ik nu de kleedkamer binnenstap of door deze spelerstunnel loop, voel ik vooral positieve emoties”, aldus bondscoach Roberto Martinez.

De Belgen kunnen zich in de imposante Zenit Arena – vanavond gevuld met 62.000 fans – maar beter thuisvoelen. Als onze jongens straks groepswinnaar worden, is de kans heel groot dat ze volgend jaar op het EK 2020 opnieuw in een poule terechtkomen met wedstrijden in dit stadion.

Natuurlijk droomt iedereen ervan om deze kwalificatiecampagne met een onwaarschijnlijke 30 op 30 af te sluiten, maar voor de groepswinst volstaat het al om tegen directe concurrent Rusland één puntje te pakken. Zelfs een nederlaag met één goal verschil is genoeg, als we dan dinsdag maar winnen van Cyprus.

Het duel met Rusland wordt voor de Belgen – met een verjongde defensie? – een test om te zien hoever ze nu echt staan. Al zijn er nog altijd Hazards, Lukaku en De Bruyne om ervoor te zorgen dat we tijdens de EK-loting op 30 november in Boedapest een beschermd reekshoofd zijn.