Trump beschuldigd van intimidatie van getuigen tijdens ‘impeachment’-hoorzitting

Donald Trump heeft ophef veroorzaakt met - u raadt het nooit - een tweet. Meer bepaald één over de voormalige Amerikaanse ambassadrice Marie Yovanovitch. “Dit is intimidatie van een getuige”, zegt voormalig aanklager Elie Honig bij CNN. Yovanovitch beaamt dat, maar Trump is zich van geen kwaad bewust. “Ik mag zeggen wat ik wil.”